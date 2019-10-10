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Васильева предложила создать единый порядок использования школьных спортзалов

Речь идет о предоставлении спортзалов населению для занятия спортом

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России предлагает разработать единый порядок использования школьных спортзалов и площадок населением. Об этом сообщила в четверг глава ведомства Ольга Васильева на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Как напомнила министр, сегодня по закону об "Образовании" директора школ могут на коммерческой основе предоставлять гражданам спортзалы, площадки и бассейны для занятий спортом. Однако, отметила глава Минпросвещения, "зачастую руководители не знают, как это сделать и как оформить такую процедуру". "У нас в стране 42 тыс. школ - это примерно 100 тыс. зданий... В этой связи мы считаем необходимым разработать на федеральном уровне единый порядок предоставления населению помещения для занятий спортом и физкультурой в наших образовательных организациях", - сообщила Васильева.

По ее словам, 100 тыс. школьных зданий могут стать основой для привлечения россиян всех возрастов для занятия физической культуры и спортом.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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