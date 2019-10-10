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Тысячелетие Курска отпразднуют на федеральном уровне в 2032 году

Город впервые упоминается в "Житии Феодосия Печерского", датированном 1032 годом

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Указ о праздновании 1000-летия города Курска, первое упоминание о котором относится к 1032 году, подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2032 году 1000-летия основания города Курска", - говорится в опубликованном на портале указе.

Согласно историческим данным, первое упоминание о Курске датировано 1032 годом и встречается в "Житии Феодосия Печерского", памятнике древнерусской литературы Нестора Летописца. Первым курским князем был Изяслав Владимирович, сын Владимира Мономаха. Изяслав возвел в Курске крепость, а с конца XI века город был одним из мощнейших форпостов на границе Киевской Руси.

В средние века Курск был столицей Курского княжества, с 1708 года территория современной Курской области входила в состав Киевской губернии, в 1719 года находилась в составе Белгородской и Севской провинций, а в 1779 году было образовано Курское наместничество, с 1797 года - губерния. Как самостоятельный регион область была образована в 1934 году путем разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую.

В настоящее время Курск является административным центром Курской области, в которой проживает более 1,1 млн человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКурская область
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