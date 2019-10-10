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Северный Кавказ

Молодежь в Карачаево-Черкесии научат проектному менеджменту и самоуправлению

Участниками программы станут более 70 молодых людей

ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Образовательные интенсивы по проектному менеджменту и студенческому самоуправлению пройдут в Карачаево-Черкесии в рамках проекта "Кавказ - территория развития". Участниками программы станут более 70 молодых людей, сообщили в четверг в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева.

"Образовательная программа проекта включает в себя самые перспективные и востребованные направления работы молодежной политики РФ: "Студенческое самоуправление", "Молодежный туризм", "Проектный менеджмент", "Молодежное тренерство", - говорится в сообщении.

Проект получил в 2019 году грантовую поддержку конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. Участников с 13 по 18 октября примет поселок "Домбай".

"В числе участников - представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Одно из направлений образовательной программы - проектная деятельность. Предполагается, что слушатели подготовят 5-6 молодежных проектов", - пояснили ТАСС организаторы.

В университете отметили, что для участников организованы тренинги личностного роста и эффектУчастниками программы станут более 70 молодых людейивности, творческие мероприятия и экскурсии. Основной целью проекта в вузе называют подготовку студенческого и молодежного актива.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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