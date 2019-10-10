Следователь Евгения Шишкина посмертно награждена Орденом Мужества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, убитая осенью прошлого года в Подмосковье, посмертно награждена Орденом Мужества. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Врио начальника УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Будцов передал семье погибшего офицера государственную награду - Орден Мужества, которой подполковник юстиции Евгения Шишкина была удостоена посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", - сказала она.

Также Волк отметила, что Шишкина, имея большой опыт, расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности.

10 октября 2018 года около 07:00 неизвестный выстрелом в шею убил вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. В ходе следствия появилась информация о том, что Шишкину убили, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. Кроме того, стало известно, что за несколько месяцев до убийства неизвестные подожгли личную машину следователя. По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Позже в Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в убийстве Шишкиной. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга.