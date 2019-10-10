Создание кампуса СПбГУ стимулирует развитие транспортной инфраструктуры города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) стимулирует развитие транспортной инфраструктуры города, в частности, Пушкинского района, где он будет располагаться. Такое мнение высказал начальник отдела городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вячеслав Петров во время круглого стола, посвященном созданию кампуса.

В сентябре СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса, который будет расположен в Пушкинском районе города и сможет предоставить там жилье всем обучающимся. Позже несколько сотен сотрудников, студентов и выпускников вуза подписались под опубликованным открытым письмом, в котором они призывают пересмотреть концепцию, потому что, по их мнению, такое расположение ухудшит транспортную доступность вуза. Аналогичная петиция от имени студентов и выпускников СПбГУ размещена на площадке change.org.

"Реализация такого крупного проекта как строительство кампуса СПбГУ потребует значительного развития транспортной инфраструктуры, это также можно рассматривать как определенный толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только кампуса, но и Пушкинского района в целом", - сказал Петров. По его словам, городские власти уже сделали определенные шаги в этом направлении. В частности, планируется строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Колпинского шоссе, а также проектирование строительства трамвайной линии по маршруту Купчино - Шушары - Славянка. Петров назвал эти проекты "ближайшей перспективой".

Первый заместитель главы Пушкинского района Петербурга Вера Семенова отметила, что район также полагается на кампус как на объект, который поможет решить району проблему транспортной доступности этой части города. "Эти [транспортные] проекты можно решить только имея большую государственную задачу. А создание единого кампуса - большая государственная задача, <...> и именно его создание, в первую очередь, ускорит решение транспортной проблемы", - добавила она.

Проректор СПбГУ по экономическому развитию Михаил Кудилинский также отметил, что руководство вуза рассматривает возможность предоставления жилья сотрудникам на территории кампуса. До этого концепция предполагала только размещение 100% студентов. "Что касается жилья для сотрудников, то университет в настоящее время прорабатывает вопрос, чтобы у универсантов была возможность приобрести жилье вблизи на льготных условиях, кроме того, прорабатываются вопросы о строительстве служебного жилья на территории кампуса с тем, чтобы была потенциальная возможность для универсантов проживать рядом с местом своей работы" - сказал Кудилинский.

Судьба исторических зданий

Как рассказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова, из тех 227 зданий, которые сейчас есть в распоряжении вуза, не все находятся в центре Санкт-Петербурга. Некоторые расположены в Петродворцовском районе, Ленинградской области и Ораниенбауме. "Когда мы говорим о сохранении исторических зданий, мы имеем в виду те исторические здания в центре города, в которых расположены сегодняшние факультеты и институты. В первую очередь, это василеостровский кампус с главным городком", - пояснила она.

По словам Черновой, некоторые здания в центре могут продолжить использовать в образовательных целях, также за счет них университет планирует расширить музейное пространство. В то время как от корпусов в Петергофе придется отказаться, так как они не соответствуют современным требованиям для развития научной деятельности и находятся в федеральной собственности.

"Соотношение локации в Пушкинском районе и в центральной части города будет осуществляться в зависимости от потребности университета. В любом случае переезд будет носить плавный характер, и цель состоит не в переезде как таковом, а в том, чтобы улучшить условия для работы универсантов, улучшить инфраструктуру университета", - добавил Кудилинский.

Проект нового кампуса

Восемнадцатого сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. В итоговых отчетах ректорского совещания вуза сообщалось, что стоимость нового кампуса, который планируется создать в Пушкинском районе города, оценивается в 45 млрд рублей, из них 19 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей - средства инвесторов в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Строительство планируется осуществлять в 2022-2026 гг.

На территории планируется создать научно-технологические комплексы - медицинский, инженерный, цифровой, учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежития вместимостью 25 тыс. мест, конгресс-центр, а также объекты спортивной инфраструктуры: плавательный бассейн, каток с искусственным льдом, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый стадион. Кроме того, в нескольких километрах от кампуса предполагается создать технологическую долину площадью не менее 100 га.

По данным вуза, сейчас университет располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях, расстояние между некоторыми превышает 50 км. Это мешает развитию междисциплинарных программ, а также вынуждает студентов тратить на дорогу до трех часов в день, пояснили в университете. Концепция кампуса при этом предусматривает возможность проживания в нем 100% обучающихся, в том числе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В соответствии с концепцией общая площадь объектов только кампуса (без учета объектов технологической долины) - более 1 млн кв. м, территория кампуса - не менее 150 га.