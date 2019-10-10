Программа "Технолидеры будущего" впервые проходит в "Артеке"

ЯЛТА, 10 октября. /ТАСС/. Программа по технологическому предпринимательству фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано" впервые проходит в детском центре "Артек". Об этом на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления сообщила журналистам руководитель направления по развитию дополнительного образования фонда Светлана Решетникова.

"В этом году в "Артеке" было две наших проектных смены "Технолидеры будущего". Мы впервые работаем с "Артеком", программа была запущена только в этом году - это программа по технологическому предпринимательству. Ребята приезжают со своими технологическими проектами, а здесь с ними работают специалисты, чтобы довести этот проект до понятного продукта и представить его либо инвесторам, либо покупателям", - рассказала Решетникова.

В двух сменах программы, добавила она, участвуют 100 детей из двух десятков регионов России, а также из Белоруссии. "Самое интересное, что это даже не Москва и не Санкт-Петербург. Это Белгород, Пермь, очень активные регионы, где крупный бизнес - это моногорода. Из Сургута есть ребята", - отметила Решетникова.

Она уточнила, что жюри в августе уже оценило десять технологических проектов артековцев, в пятницу участникам второй смены предстоит защитить еще столько же работ.