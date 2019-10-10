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Кузнецова просит проверить астраханское спецучилище, дети из которого работали на стройке

По версии следствия, директор учреждения сдавал воспитанников "в аренду" строительной фирме

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Астраханской области для организации проверки спецучилища, воспитанников которого привлекали к работе на стройке. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе омбудсмена.

"Кузнецова направила обращение в прокуратуру Астраханской области с целью организации проверки деятельности регионального специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и, в случае необходимости, принятия мер прокурорского реагирования", - проинформировали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в пятницу региональный детский омбудсмен планирует посетить учреждение и побеседовать с детьми.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий" в отношении директора спецучилища, который, по версии следствия, сдавал воспитанников "в аренду" строительной фирме. По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года несовершеннолетние воспитанники по указанию директора выезжали за пределы учреждения на объект капитального строительства, где осуществляли ремонтные и строительные работы, за каждого подростка предприниматель выплачивал директору училища по 500 рублей.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаАстраханская область
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