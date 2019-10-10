СМИ: Зеленскому сделали уколы, чтобы он не потерял голос во время пресс-марафона

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы глава государства не потерял голос во время так называемого пресс-марафона.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом, - рассказал он сам журналистам. - Но мы подготовились, приехали [специалисты], которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем".

Зеленский, как сообщает издание "Украинские новости", также отметил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится, и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.

В четверг президенту вручили сертификат об установлении мирового рекорда по продолжительности общения с журналистами.