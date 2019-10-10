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Минстрой потребовал оперативно завершить обследование подтопленных территорий ДФО

В 2019 году на восстановление жилищных прав граждан намерены выделить более 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев потребовал от дальневосточных регионов оперативно завершить обследование территорий, пострадавших от паводков, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Сегодня правительство РФ приняло распоряжение о выплате компенсаций жителям трех регионов Дальнего Востока, пострадавшим от паводка летом 2019 года. Это Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Задача регионов - оперативно завершить обследование пострадавшего жилья и осуществить выплаты гражданам на капитальный ремонт (финансируется из расчета 6 тыс. рублей за кв. метр поврежденного жилья), а также определить механизм приобретения либо строительства жилья взамен утраченного", - приводятся в сообщении слова Якушева, сказанные в ходе селекторного совещания с субъектами Дальневосточного федерального округа.

По данным пресс-службы Минстроя, в 2019 году на восстановление жилищных прав граждан планируется направить более 1,2 млрд рублей. "Объемы финансовой поддержки 2020 года будут уточняться после обновления всех данных", - прокомментировали в ведомстве.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводков дальневосточных регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить пострадавшим новое жилье и организовать ремонт помещений, по оценке ущерба от паводков и формированию списков граждан, имеющих право на выплаты и другую помощь. Также он поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате паводка. При этом бюджетам регионов ДФО должны быть обеспечены субсидии на возмещение аграриям затрат по кредитам и оказание помощи в восстановлении посевных площадей и т. д.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная область
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