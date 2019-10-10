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Онкодиспансер Петербурга опроверг данные о сокращении доплат санитаркам

Представители учреждения заявили, что санитарки сами отказались выполнять дополнительный объем работ, что повлекло отмену доплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Руководство "Городского клинического онкологического диспансера" в Петербурге опровергло сокращение доплат по своей инициативе санитаркам учреждения. Об этом сообщила пресс-служба онкодиспансера журналистам в четверг.

В четверг на портале YouTube санитарки отделения химиотерапии указанного медучреждения разместили видеоролик, в котором пожаловались на низкие зарплаты, высокую нагрузку и отмену доплат. Героини ролика отметили, что их месячная зарплата составила 24 тыс. рублей.

"Базовый оклад санитарки составляет 19 тыс. рублей. Однако учреждение предоставляет возможность младшему персоналу заработать больше, эффективно и честно выполняя свои должностные обязанности", - сказала представитель пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе онкодиспансера, санитарки сами отказались выполнять дополнительный объем работ, что повлекло отмену доплат. Там также отметили, что в отделении химиотерапии в основном за пациентами ухаживают родственники.

Коллектив "Городского клинического онкологического диспансера" не испытывает острой нехватки в младшем медицинском персонале, сотрудники на должность санитарок на данный момент требуются только в реанимацию и на посты интенсивной терапии, где высока нагрузка на персонал. Штатное расписание отделения химиотерапии предусматривает четыре ставки, все они укомплектованы", - отметила представитель пресс-службы.

По данным онкодиспансера, средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждения в 2018 году составила 51,2 тыс. рублей. "За январь - август 2019 года она составила 45,98 тыс. рублей. "Однако год еще не завершен, и с учетом выплат по итогам года заработная плата должна достигнуть целевого показателя на 2019 год - 54,83 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

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