"Сибур" обезопасит предприятие в Башкирии, где произошла утечка из резервуаров

УФА, 10 октября. /ТАСС/. "Сибур" проведет полную ревизию технологических процессов на заводе "Полиэф" в Башкирии, где произошла утечка из резервуара. Устаревшие емкости будут постепенно заменены, сообщил в четверг генеральный директор, председатель правления предприятия Михаил Карисалов на совещании по инциденту в правительстве республики при участии главы региона Радия Хабирова.

"Мы проведем полную ревизию всех технологических процессов, проверим состояние резервуаров, начнем замену устаревших емкостей. Последствия розлива сточных вод и рекультивация почвы будут завершены в течение нескольких дней. После очистки разрушенного резервуара он будет полностью демонтирован. Мы сделаем работу "Полиэфа" действительно безопасной", - привела слова Карисалова пресс-служба главы Башкирии.

Гендиректор также принес извинения и выразил готовность возместить причиненный экологический ущерб, добавили в пресс-службе. Хабиров дал положительную оценку действиям служб, задействованных в ликвидации последствий утечки, и отметил необходимость выяснения причин инцидента. "Надо понять причины третьей по счету аварии за столь короткое время. Все три случая разные и между собой не связаны. Необходимо принять меры, чтобы такие случаи больше никогда не повторялись. А нанесенный ущерб от аварии должен быть возмещен", - цитирует Хабирова пресс-служба.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки приняли участие более 160 человек и 80 единиц техники.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, производится строительство дамб. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.

О предприятии

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки. Мощность предприятия по производству терефталевой кислоты достигает 272 тыс. тонн в год, полиэтилентерефталата - 219 тыс. тонн в год. 100% акций предприятия принадлежит компании "Сибур".