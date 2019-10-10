Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Риги

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов. Материалы опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"К 75-й годовщине освобождения Риги - столицы Латвии от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел "Огни свободной Риги" с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении.

Так, в открытый доступ выложены план Рижской наступательной операции, журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Латвии и газетные публикации, передающие торжественную атмосферу освобождения столицы Латвии.

Освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовали несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот. В этот день в московском Парке Победы будет организован салют по случаю 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.