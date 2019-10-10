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Представитель РФ призвал активизировать сотрудничество в рамках Конвенции о правах ребенка

Дмитрий Дрючин выразил обеспокоенность по поводу "отчетливо звучащих призывов разделять интересы детей и родителей"

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно расширять сотрудничество на основе принципов, закрепленных в Конвенции о правах ребенка, а США следовало бы присоединиться к этому заключенному 30 лет назад соглашению. На это указал в своем выступлении в четверг на заседании Третьего комитета (социальные и гуманитарные вопросы) 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященного защите прав детей, представитель РФ Дмитрий Дрючин.

"Прошедшее 25 сентября памятное мероприятие высокого уровня 74-й сессии ГА ООН в ознаменование 30-й годовщины принятия конвенции свидетельствует о бесспорном авторитете этого международного договора", - отметил он, выразив при этом глубокое сожаление по поводу того, что этот международный договор "до сих пор не является универсальным по своему охвату из-за одного неприсоединившегося государства - США". "Обращаемся к США с призывом не на словах, а на деле подтвердить стремление защищать права детей", - подчеркнул он.

Российский представитель выразил обеспокоенность по поводу "отчетливо звучащих призывов разделять интересы детей и родителей". "Расцениваем подобные заходы как противоречащие естественным отношениям между родителями и детьми и подрыв традиционных семейных и культурных ценностей, - подчеркнул он. - Будем и впредь отстаивать преимущественное право родителей на воспитание своих детей, принцип презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав, а также обеспечение гарантий неприкосновенности семейной жизни и защиты семьи от произвольного и необоснованного вмешательства".

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Россия
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