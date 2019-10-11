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Власти Японии информируют туристов о приближающемся тайфуне

Посольство России призывает соотечественников воздержаться от поездок по стране

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Власти Японии активизировали усилия по информированию иностранных туристов, находящихся на территории страны, в связи с приближением тайфуна "Хагибис". Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

В частности, начали работу дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках, предоставляющие туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном. Информирование гостей из-за рубежа также ведется посредством специализированных приложений, которые также оперируют на иностранных языках, и через социальные сети. Число иностранных туристов, находящихся в настоящее время в Японии, ощутимо превышает средний показатель для этого времени года из-за проходящего в стране Кубка мира по регби.

В общей сложности к настоящему времени из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" японские авиакомпании приняли решение об отмене порядка 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября, что составляет почти 90% суточного объема перевозок. Вместе с тем, железнодорожный оператор JR принял решение в субботу сократить количество поездов на самой загруженной линии между Токио и Осакой, а затем во второй половине дня полностью прекратить сообщение на этом маршруте. Из соображений безопасности также будут перекрыты участки скоростных магистралей вдоль побережья Тихого океана.

Посольство России в Японии также предупредило российских граждан о надвигающемся тайфуне и призвало воздержаться от поездок по стране.

Ранее национальное Метеорологическое управление официально предупредило, что тайфун "Хагибис" 12 и 13 октября пройдет по основной территории Японии и, возможно, нанесет удар непосредственно по столице страны.

Власти прибрежных районов Токио и прилегающего к нему с юга города Иокогама принимают спешные меры по укреплению побережья и расположенных на нем построек. При канцелярии премьер-министра страны работает кризисный штаб, призванный координировать деятельность различных ведомств по предотвращению возможного ущерба от стихийного бедствия. В настоящее время тайфун "Хагибис" движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с.

Теги
Япония
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