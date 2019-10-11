В посольстве России на Кипре открыли памятный бюст Евгения Примакова

НИКОСИЯ, 11 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Памятный бюст бывшего председателя правительства и главы МИД РФ Евгения Примакова (1929-2015) был торжественно открыт вечером в четверг в российском посольстве в Никосии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия бюста, приуроченной к предстоящему 90-летию со дня рождения Примакова, приняли участие многие известные кипрские политики, в том числе председатель Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрис Силлурис, экс-президент страны Георгиос Василиу, экс-глава МИД Никос Роландис, лидер кипрского Движения за социал-демократию (ЭДЭК) Маринос Сизопулос и другие. На мероприятии присутствовала и вдова Евгения Примакова Ирина.

Открывший церемонию посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий поделился с гостями воспоминаниями о своей работе с Примаковым, добавив, что жизнь этого выдающегося государственного деятеля России является "примером того, как надо правильно работать, жить и строить отношения с коллегами".

А выступившая на торжестве руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала Примакова "замечательным ученым, журналистом, политическим деятелем и другом". Она напомнила, что известность пришла к нему намного раньше того периода, когда он стал занимать высокие государственные посты, и даже до того, как Примаков стал директором Института востоковедения Российской академии наук. "Тем, кто соприкасался с внешней политикой, его имя давно было знакомо, потому что он был замечательным журналистом. Его статьями из стран Ближнего Востока, из горячих точек все буквально зачитывались", - сказала глава Россотрудничества.

Скульптурный портрет политика теперь располагается в фойе дипломатического представительства РФ в столице Кипра. Автором этого бюста стал скульптор Андрей Тыртышников, являющийся академиком Российской академии художеств. В беседе с корр. ТАСС он пояснил, что работал над портретом политика порядка полугода, просмотрев изначально множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлен Примаков.

"Меня привлекла одна из фотографий советского периода, где Евгений Максимович еще довольно молод. В ту пору он еще не всегда пользовался очками, и мне удалось рассмотреть его глаза и поймать его взгляд через полузакрытые веки, который для Примакова был весьма характерен", - сообщил автор памятного бюста. Однако в этот образ он внес необходимые изменения, поскольку, согласно изначальной идее, в скульптурном портрете политик должен был предстать в своем более позднем имидже. По словам автора, его работа над бюстом проходила при активном содействии со стороны семьи Евгения Примакова.