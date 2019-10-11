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В Магадан прибыл задержанный из-за циклона самолет из Якутска

Он должен был вылететь в пункт назначения 9 октября

ТАСС, 11 октября. Самолет, следовавший по направлению Якутск - Магадан, в пятницу утром прибыл в пункт назначения после задержки на двое суток из-за непогоды на территории двух регионов. Об этом сообщили ТАСС в магаданском аэропорту.

В четверг в аэропорту Магадана ТАСС сообщили, что два рейса из Якутска и из Анадыря задержаны на двое суток по метеоусловиям на территориях аэропортов. Самолет из Анадыря пока так и не вылетел.

"Рейс из Якутска за 9 октября прибыл сегодня в 09:19 местного времени [01:19 мск]", - сообщил собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали ТАСС о том, что в ряде регионов Дальнего Востока бушуют циклоны со штормовым ветром, сильными дождями и снегопадом. В Магадане и Якутске в четверг шел сильный снег с дождем, скорость ветра достигала до 20 м/с, отмечалась почти нулевая видимость на дорогах. В настоящее время там нет ветра, но продолжается снегопад.

Теги
РоссияЯкутияМагаданская область
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