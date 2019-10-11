"Ъ": в России могут ввести обязательную проверку на алкоголизм при получении прав

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россияне, желающие получить водительские права или вернуть их после лишения, при прохождении водительской медкомиссии будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Об этом в пятницу сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на приказ Минздрава.

По данным издания, речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). При его обнаружении человек будет направлен в наркологический диспансер. Там его обследует психиатр-нарколог, а также специалисты проведут "инструментальные и лабораторные исследования", проверив наличие у него несовместимых с вождением автотранспорта заболеваний. Отмечается, что в сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия". В настоящее время на сдачу теста на определение в крови CDT может направить психиатр-нарколог при выявлении определенных симптомов или синдромов заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Кроме того, желающим получить водительские права предложат сдать анализ мочи, чтобы выявить, употребляли ли они "психоактивные вещества": опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон или барбитурат. Согласно действующему приказу Минздрава, на такой анализ также направляет психиатр-нарколог при выявлении симптомов или синдромов соответствующего заболевания.

В Минздраве пояснили, что приказ принят министерством и уже находится на регистрации в Минюсте. Он подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ", отмечает газета.

В настоящее время для получения прав кандидату в водители необходимо пройти осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога и невролога (по направлению терапевта).