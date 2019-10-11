"Дорог каждый гость". Жители Маалюли снова ждут паломников со всего мира

МААЛЮЛЯ /Сирия/, 11 октября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Жители крошечного города Маалюли в предместье Дамаска завершают восстановление всемирно известных христианских святынь, оскверненных боевиками несколько лет назад. Теперь, когда трехмесячную оккупацию "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) здесь вспоминают больше как страшный сон, горожане вновь ждут паломников со всего света. О том, чем живет город-мученик, расположенный в полусотне километров к северо-востоку от столицы, - в материале ТАСС.

Время в дороге из Дамаска в Маалюлю пролетает незаметно. Даже с учетом многочисленных блокпостов сирийской армии с бетонными блоками и укрепленными огневыми точками она занимает не больше часа. Не ошибиться с нужным поворотом помогает указатель с названием города на арабском и английском языках.

Немногим более пяти километров по пыльному асфальту после автострады Дамаск - Хомс, и путешественника встречают величественные скалы цвета красной охры на фоне чистого синего неба. По склонам каменных исполинов десятками и сотнями карабкаются дома-кубики.

Не будет большим преувеличением сказать, что история Маалюли - история Ближнего Востока в миниатюре. Изначально местные жители были язычниками, но обратились в христианство за шесть столетий до прихода арабов. В наши дни эту религию здесь исповедуют две трети населения, остальные являются мусульманами-суннитами.

Маалюля уникальна не только в религиозном отношении. Сейчас это одно из немногих мест, где живут носители арамейского языка, на котором говорили Иисус Христос и апостолы. Близкие наречия этого языка распространены в соседних сирийских деревнях Баха и Джуббадин, жители которых исповедуют ислам.

Храмовый комплекс Маалюли включает монастыри святого Сергия и Вакха и святой Феклы, а также церковь святого Ильи. В 2013 году боевики захватили город и осквернили все храмы, похитили церковную утварь, древние рукописи и иконы, в том числе написанный в XIII веке образ Сергия и Вакха. Судьба 13 монахинь и трех послушниц во главе с настоятельницей Пелагеей, захваченных в заложники в декабре 2013 года из монастыря Святой Феклы, взволновала весь христианский мир.

Однако воюющие против правительства Башара Асада не ограничились захватом пленниц, они с выгодой использовали реликвии Маалюли. На специализированных сайтах в начале 2014 года появились описания крестов, паникадил, икон и статуй, похищенных из христианских обителей. Посредники, связанные с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещены в РФ), продавали предметы мирового христианского наследия на черном рынке, а на вырученные деньги террористы пополняли арсеналы. Боевики стояли на скалах над городом три месяца и столько же держали его в оккупации, в середине апреля 2014 года Маалюля была освобождена сирийской армией и союзными отрядами.

"Нам дорог каждый гость"

Глава городской администрации Ибрагим Ишайя твердо убежден в том, что каждый паломник в Маалюле - не просто гость в традиционном, еще довоенном понимании. Теперь, когда война понемногу уходит в прошлое, это еще и мерило восстановления мирной жизни.

"Смотрите сами: летом в довоенное время у нас жили более 5 тыс. человек, а паломников было до 2 млн в год. Сейчас в Маалюле от силы 2 тыс. человек, а паломников приезжает так мало, что мы даже перестали вести подсчеты, - рассказывает Ишайя. - Но для нас дорог и единственный гость, особенно после недавних испытаний. При этом мы замечаем, что со временем паломников становится все больше, в этом году это ощутимо и без статистики".

В Маалюле, как и раньше, ждут гостей издалека. Но туристов из Европы, столь привычных здесь еще 10 лет назад, отпугивает расхожая репутация горячей точки, сетует градоначальник. Пока, добавляет он, приезжают только соседи - семьи и небольшие туристические группы из Ливана и Иордании.

Паломница из Бейрута Паскаль Салем приехала сюда в первый раз и взяла с собой пожилую маму. "Нам было очень больно слышать, что монастырь подвергся варварскому разорению, но теперь, когда мы знаем, что здесь все спокойно, решили приехать. Это сильное, красивое, святое место. В следующий раз обязательно приеду с мужем и детьми", - сказала Салем.

Всем миром, своими руками

Восстановление храмов и города в целом находится под контролем правительства. Посильное участие принимают и уроженцы самой Маалюли, а также сирийцы из Дамаска и других городов. Кто-то, живя за границей, помогает деньгами, а кто-то своими руками на месте восстанавливает порушенное.

Рабочий Ахмад Хамуд появился на свет и вырос на узких улицах среди этих скал. Пять лет назад в составе городского ополчения, бок о бок с регулярной армией, он выбивал террористов из Маалюли. Сегодня он на общественных началах кладет здесь брусчатку из черного базальта с иорданской границы.

"Сейчас, как и многие, кто здесь родился, я живу в столице, но здесь - моя родина. Вам, наверно, уже говорили, что тут почти нет наемных рабочих, все такие, как я, все земляки. И каждый работает столько, сколько может уделить этому времени", - рассказывает Хамуд.