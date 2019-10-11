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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Очередную партию белух из приморской бухты Средней выпустят на следующей неделе

Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи

ТАСС, 11 октября. Специалисты начнут выпуск в море очередной партии содержащихся в приморской бухте Средней белух на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средней и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ "ВНИРО", - говорится в сообщении.

Белухи, количество которых еще не определено, будут перегружены из вольеров в бухте Средней в транспортировочные ванны, установленные на судне, и отправятся в район Сахалинского залива, где будет произведен выпуск. Дорога займет три-четыре дня. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи.

По этому же маршруту 2 октября завершилась транспортировка и выпуск 14 белух.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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