"Хагибис" сравнили с тайфуном 1958 года, унесшим жизни более 1200 человек

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис", который в настоящее время движется к Японии, по мощности сопоставим с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1200 человек. Об этом в пятницу объявило национальное метеорологическое управление Японии.

Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Тайфун уже стал причиной отмены порядка 800 внутренних авиарейсов и остановки железнодорожного сообщения в регионе. Непогода также стала причиной отмены матчей кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".