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Минпросвещения: инициатива охраны школ Росгвардией требует более детальной проработки

Как сообщил первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, "решение вопроса лежит не столько в обеспечении физической безопасности в школах, сколько в профилактической превентивной работе"

ТАСС, 11 октября. Предложение властей Крыма охранять образовательные учреждения силами Росгвардии, выдвинутое после трагедии в Керченском политехническом колледже, требует более детальной проработки. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.

Предложения по усилению безопасности образовательных учреждений были разработаны после трагедии, произошедшей в Керченском политехническом колледже, когда 18-летний студент открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Предлагалось охранять все детские и образовательные учреждения силами Росгвардии, ввести должности психологов в штатные расписания школ и колледжей.

"Я знаю, что было такое обращение, мы его обсуждали, коллеги из Росгвардии считали, во что это обойдется. Пока инициатива при стопроцентной ее реализации кажется малореализуемой с точки зрения количества людей, которое потребовалось бы, я уже не говорю про средства. Этот вопрос нужно обсуждать нам всем вместе. Но мы постоянно думаем над тем, как нам обезопасить наши образовательные организации и от угроз, связанных с террористической угрозой, и от угроз, связанных, к сожалению, с ЧП, [подобным тому, что произошло] в Керчи", - сказал Зенькович.

По его словам, "здесь решение вопроса лежит не столько в обеспечении физической безопасности в школах, сколько в профилактической превентивной работе". Он отметил, что Минпросвещения РФ работает над увеличением числа психологов, а также их переподготовкой. "Превратить каждую школу в крепость, наверное, было бы очевидным вариантом, но не решающим все вопросы. Школа - это школа, превращать ее в крепость, наверное, не стоит. Стоит просто работать на предупреждение, на профилактику", - добавил первый замминистра.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы. Нападавший покончил с собой.

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