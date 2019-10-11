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Власти Бурятии сообщили о нехватке 500 педагогов для строящихся школ и детских садов

В республике в ближайшие годы в эксплуатацию введут 22 детсада и 11 школ

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Сфера образования Бурятии, где строится более 30 детских садов и школ, испытывает нехватку в 500 педагогах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"В период с 2019 по 2024 год будут введены в эксплуатацию 22 детсада и 11 школ. Для обеспечения деятельности создаваемых учреждений необходимо 1090 педагогических работников, из них 629 есть для семи детских садов и девяти школ. Остается потребность в 461 педагоге: 75 специалистов необходимо устроить уже в этом году в семи детских садах и одной школе, еще 147 педагогов - в 2020 году и 239 педагогов - в 2021 году", - сообщили в пресс-службе.

Учреждения образования строятся в регионе в рамках национальных проектов "Демография", "Образование" и госпрограммы "Развитие образования". В течение ближайших лет будут введены в эксплуатацию 22 детсада и 11 школ в городе Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Еравнинском, Кабанском, Тункинском районах республики.

Власти Бурятии надеются, что проблему нехватки педагогов поможет решить, в том числе федеральная программа "Земский учитель". "Надеемся, эта программа позволит переломить сложившуюся ситуацию с острым дефицитом педагогических кадров на селе", - отметили в министерстве образования Бурятии, напомнив, что запуск программы ожидается 1 января 2020 года, а единовременная компенсационная выплата педагогам, переехавшим в сельскую местность, составит 1 млн рублей.

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РоссияБурятия
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