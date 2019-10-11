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Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна

Наиболее востребованы в супермаркетах питьевая вода и лапша быстрого приготовления

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Жители японской столицы активно скупают товары первой необходимости на фоне тайфуна "Хагибис", который в настоящее время приближается к центральной части Японии. Как смог в пятницу убедиться корреспондент ТАСС, наиболее востребованы питьевая вода и лапша быстрого приготовления.

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"Я думаю, что питьевая вода - это главное, чем сейчас нужно запасаться, ведь тайфун может вызвать перебои с водоснабжением", - рассказал корреспонденту ТАСС в одном из столичных супермаркетов мужчина с тележкой, груженой двухлитровыми бутылками с водой. Среди других частых покупок готовящихся к удару стихии токийцев - широкий скотч и плотная изолента, которыми местные жители торопятся укрепить стекла в окнах своих домов на случай попадания в них веток деревьев или другого мелкого мусора. Ожидается, что "Хагибис", помимо рекордных осадков, принесет с собой мощнейшие порывы ветра, скорость которых может достигать 65 м/с. Стоит отметить, что уже при ветре в 50 м/с есть угроза опрокидывания автомобиля на открытом пространстве.

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Япония
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