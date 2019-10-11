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В Казахстане подозревают "Свидетелей Иеговы" в преступлениях против несовершеннолетних

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана с санкции суда произвели следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) в Алма-Ате и по местам жительства отдельных ее участников, которых подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты в пятницу.

"Основанием послужили материалы начатых по заявлениям граждан досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьей 122 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" - прим. ТАСС). Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

Отмечено, что данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

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