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Новый терминал хабаровского аэропорта курирует внук Гагарина

Юрий Кондратчик переехал в Хабаровск из Москвы

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Юрий Кондратчик, занимающий должность генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск" и курирующий новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта, является внуком первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе аэропорта.

"Юрий Константинович Кондратчик является внуком Юрия Гагарина. Он занимает должность генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск", курирует работу нового терминала внутренних авиалиний аэропорта", - сказал представитель пресс-службы.

Он переехал в Хабаровск из Москвы. Сам Кондратчик от комментариев агентству отказался, сославшись на занятость.

АО "Международный аэропорт Хабаровск" входит в АО "Хабаровский аэропорт", является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск", на площадке которого был реализован проект строительства нового терминала. Строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Общая стоимость проекта -- 4,9 млрд руб. В работу новый терминал дистанционно запустил во время Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин.

Международный аэропорт Хабаровск - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров

Теги
Путин, Владимир ВладимировичХабаровский край
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