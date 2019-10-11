Новый терминал хабаровского аэропорта курирует внук Гагарина

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Юрий Кондратчик, занимающий должность генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск" и курирующий новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта, является внуком первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе аэропорта.

"Юрий Константинович Кондратчик является внуком Юрия Гагарина. Он занимает должность генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск", курирует работу нового терминала внутренних авиалиний аэропорта", - сказал представитель пресс-службы.

Он переехал в Хабаровск из Москвы. Сам Кондратчик от комментариев агентству отказался, сославшись на занятость.

АО "Международный аэропорт Хабаровск" входит в АО "Хабаровский аэропорт", является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск", на площадке которого был реализован проект строительства нового терминала. Строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Общая стоимость проекта -- 4,9 млрд руб. В работу новый терминал дистанционно запустил во время Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин.

Международный аэропорт Хабаровск - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров