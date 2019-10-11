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В Роспотребнадзоре заявили, что ожирение сокращает жизнь на срок до 15 лет

При небольшом избытке веса продолжительность жизни уменьшается в среднем на три-пять лет, отмечает служба
Описание
© Justin Sullivan/Getty Images

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ожирение и связанные с ним заболевания могут сократить жизнь человека на срок от трех до 15 лет. Такую статистику приводит в пятницу официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфера защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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"Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15% до 25% взрослого населения. Во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве - значимый фактор, влияющий на ожирение во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в шесть лет, страдают ожирением во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day).

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