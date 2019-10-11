Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне до конца года планируют ликвидировать девять несанкционированных свалок

Власти республики также рассчитывают в 2020 году ликвидировать нефтешламовый амбар на территории 29 га

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года ликвидировать и рекультивировать девять несанкционированных свалок по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу ТАСС директор департамента государственного экологического надзора Минприроды региона Салман Занаев.

"В 2019 году у нас реализуется 21 мероприятие, в том числе ликвидация девяти несанкционированных свалок в четырех районах республики. На территории города Грозного также рекультивируется большой полигон "Петропавловский" площадью 22,5 га. Кроме того, планируется ликвидировать 12 наиболее опасных объектов накопленного вреда общей площадью 32,5 га - [это] земли, загрязненные отходами нефтепереработки", - сказал он, добавив, что эти мероприятия в комплексе позволят улучшить жизнь более 130 тыс. человек.

По словам чиновника, власти республики также рассчитывают в 2020 году по нацпроекту ликвидировать нефтешламовый амбар на территории 29 га. "Там очень большой объем отходов, были жалобы со стороны жителей поселка Андреевская долина. В этом году мы разработали проектно-сметную документацию, подали все необходимые документы в Минприроды РФ", - добавил Занаев.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Реклама на ТАСС
На Камчатке устранили последствия циклона
В Усть-Камчатском районе края сильный ветер поломал деревья, автобусные остановки, повредил крыши, линии электропередачи и связи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС