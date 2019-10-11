В Чечне до конца года планируют ликвидировать девять несанкционированных свалок

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года ликвидировать и рекультивировать девять несанкционированных свалок по нацпроекту "Экология", сообщил в пятницу ТАСС директор департамента государственного экологического надзора Минприроды региона Салман Занаев.

"В 2019 году у нас реализуется 21 мероприятие, в том числе ликвидация девяти несанкционированных свалок в четырех районах республики. На территории города Грозного также рекультивируется большой полигон "Петропавловский" площадью 22,5 га. Кроме того, планируется ликвидировать 12 наиболее опасных объектов накопленного вреда общей площадью 32,5 га - [это] земли, загрязненные отходами нефтепереработки", - сказал он, добавив, что эти мероприятия в комплексе позволят улучшить жизнь более 130 тыс. человек.

По словам чиновника, власти республики также рассчитывают в 2020 году по нацпроекту ликвидировать нефтешламовый амбар на территории 29 га. "Там очень большой объем отходов, были жалобы со стороны жителей поселка Андреевская долина. В этом году мы разработали проектно-сметную документацию, подали все необходимые документы в Минприроды РФ", - добавил Занаев.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).