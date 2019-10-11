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Новый чартерный авиарейс в Дубай откроется в декабре из Владивостока

Полеты будут совершаться раз в 10 дней

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Новый авиамаршрут в Дубай из Владивостока отроется в декабре, чартерную программу будет выполнять компания Azur air, сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"В зимнем расписании международного аэропорта Владивосток с 25 декабря 2019 года появится новый рейс в Дубай. Чартерная полетная программа по маршруту Владивосток - Дубай - Владивосток запланирована перевозчиком Azur air по инициативе крупнейшего российского туроператора Anex Tour", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 один раз в 10 дней, общее время в пути составит около 9,5 часов. Ранее посетить Ближний Восток жители Владивостока могли только самолетом через Москву.

Отдых в Эмиратах - один из самых популярных на туристическом рынке. Среди достопримечательностей Дубая - самого крупного города ОАЭ - самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, танцующий фонтан, струи которого взмывают на высоту 150 метров, искусственный остров Палм-Джумейра.

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ОАЭРоссияПриморский край
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