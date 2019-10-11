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Вакцина для профилактики аллергии на пыльцу вышла на доклинические испытания

Она разработана в рамках российско-австрийского проекта

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Инновационная вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, разработанная в рамках совместного российско-австрийского проекта, вышла на стадию доклинических испытаний. Об этом сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба накануне 15-летнего юбилея организации порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Есть уникальная разработка - совместный проект российских и австрийских ученых, который проводится на базе ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России в рамках мегагранта под руководством ведущего ученого Венского медицинского университета профессора Рудольфа Валенты, посвященный разработке инновационных диагностических тест-систем аллергии к пыльце березы и принципиально новой рекомбинантной вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящий момент начинаются доклинические испытания этой инновационной вакцины", - сказал глава ФМБА.

По его словам, особенность этой вакцины заключается в том, что она будет персонализированной. "Созданные вакцины индуцируют продукцию аллерген-специфических антител и вследствие этого немедленно блокируют аллергическое воспаление. Они основаны уже на персональных возможностях или ответах конкретного человека. По сути, это будет персональное лекарственное средство, прошедшее все необходимые регистрации и сертификации", - пояснил он.

Теги
АвстрияРоссия
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