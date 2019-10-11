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Власти окажут помощь семье убитой в Саратове девятилетней девочки

По словам регионального омбудсмена Татьяны Загородней, неравнодушные граждане начали собирать средства на похороны ребенка

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Саратова окажут помощь семье погибшей девятилетней девочки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.

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Девочка пропала 9 октября, ее искали почти двое суток. Тело ребенка нашли минувшей ночью. Ранее задержали подозреваемого в убийстве ребенка, СК возбудил уголовное дело.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев в свою очередь выразил соболезнования семье девочки. "Искренне соболезную родным и близким. Уверен, виновный будет наказан по всей строгости закона", - написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Загородняя, неравнодушные горожане уже начали собирать средства на похороны девочки. "Как должностное лицо, не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников. Это карта бабушки", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook, приложив картинку с информацией о номере карты.

Теги
РоссияСаратовская область
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