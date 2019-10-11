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Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой

Его деятельность способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации крупных совместных проектов в области науки и культуры, образования и просвещения, отметил президент РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Образованное в 1964 году при личном участии Юрия Алексеевича Гагарина и Эрнесто Че Гевары, Общество вносит весьма значительный вклад в развитие конструктивного сотрудничества наших стран, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами России и Кубы. Деятельность этой авторитетной общественной структуры способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации крупных совместных проектов в области науки и культуры, образования и просвещения, а также популяризации русского языка, российской литературы и искусства в Республике Куба. Это, несомненно, яркий пример эффективной народной дипломатии", - отметил глава государства.

Российское общество дружбы с Кубой является правопреемницей Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, основанного 11 ноября 1964 года. В соответствии с Уставом, деятельность общества направлена на оказание содействия развитию и укреплению культурных, научных и гуманитарных связей, дружбы народов и сотрудничества РФ и Кубы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссия
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