Рособрнадзор апробирует методику оценки качества образования в детсадах в 2019 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор проведет апробацию методики оценки качества дошкольного образования в 21 регионе России в октябре - ноябре 2019 года. По ее итогам будет представлен отчет, который обозначит риски и возможности развития системы дошкольного образования, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осенью 2019 года проведет апробацию концепции и методических материалов мониторинга качества дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Разработанные концепция и инструментарий создадут единую методологическую основу федеральных, региональных и муниципальных систем мониторинга качества дошкольного образования, а также систем внутренней оценки качества работы детских садов.

"Общие подходы, заложенные в основу концепции, позволят сократить регуляторное воздействие на образовательные организации, повысить прозрачность контрольных процедур, объединить различные контрольные процедуры в единую систему мониторинга с едиными показателями качества", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Сергея Кравцова.

Отмечается, что по итогам мониторинга в декабре 2019 года будет подготовлен отчет. В нем будут обозначены риски и возможности развития системы дошкольного образования в разрезе субъектов РФ. Также будут представлены рекомендации, как улучшить систему дошкольного образования на федеральном уровне.

В основу концепции легло изучение отечественного и зарубежного опыта исследований качества дошкольного образования, государственных систем его оценки и мониторинга, а также результатов апробации в российских условиях наиболее авторитетного международного инструментария комплексной оценки качества дошкольного образования Ecers-R.