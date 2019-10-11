В Минздраве заявили о нехватке полномочий для внедрения новой системы зарплат

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздраву России не хватает полномочий для внедрения новой структуры зарплат врачей. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В 2014 году мы разработали оптимальную структуру заработной платы, но внедрить мы ее не можем, потому что это не наши полномочия. За методологию отвечает Минздрав России, а за использование этой методики отвечают сами регионы", - сказала министр.

Она отметила, что "для начала должны быть внесены изменения в трудовой кодекс, которые бы позволили правительству РФ своим актом правительственным поручать отдельным ведомствам восстанавливать, вводить общие требования к системе отраслевой оплаты труда". "Как только это будет сделано, то Минздрав может уже непосредственно оформлять мысль, создавать смысловые документы", - сказала она.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты труда медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщила ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента РФ, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников, к апрелю 2020 года. В целом, по ее словам, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет. Региональные программы модернизации должны быть утверждены к 1 июня следующего года.

Корпоративное управление

Скворцова добавила, что работа системы здравоохранения на принципах госкорпорации пока не обсуждается.

Президент России Владимир Путин ранее подискутировал на тему возможности работы системы здравоохранения как корпорации по примеру эффективно работающего Росатома с участником конкурса "Лидеры России". После этого замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева сообщила, что министерство обсудит идею перехода системы здравоохранения на работу по модели госкорпорации.

"Этот вопрос даже пока не обсуждается и, возможно, даже не будет обсуждаться. <...> О корпорации, насколько мне известно, речь пока не идет", - сказала Скворцова.

Сложности, по словам министра, заключаются в количестве объектов и в том, что объекты первичной медико-санитарной помощи "встроены в тело муниципалитета". "Где есть люди, там есть медицинская помощи, и она находится по всей территории страны. Главная сила, которая организовывает эту помощь, - это регионы и муниципалитеты, - сказала она. - Представить [сложно] себе, что единая корпорация сможет управлять - только в первичном звене более 60 тыс. объектов оказания мединского помощи, а всего этих объектов - более 75 тыс.".