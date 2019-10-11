Роспотребнадзор проводит проверку на башкирском заводе после утечки стоков

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит внеплановую проверку на заводе "Полиэф", где 9 октября произошла утечка промышленных стоков из-за частичного обрушения стены резервуара. Специалистами отобраны пробы воды из водоемов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Организовано проведение внеплановой выездной проверки в отношении деятельности АО "Полиэф". Проведен отбор проб из открытых водоемов. Запланирован отбор проб почвы. С поверхности грунта организована и проведена откачка промышленных стоков", - сообщила пресс-служба, отметив, что пробы уже отправлены на исследование в лабораторию.

На заводе "Полиэф" в среду из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки участвовали более 160 человек и 80 единиц техники.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, стоки также попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, строятся дамбы. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки. Мощность предприятия по производству терефталевой кислоты достигает 272 тыс. тонн в год, полиэтилентерефталата - 219 тыс. тонн в год. 100% акций предприятия принадлежит компании "Сибур".