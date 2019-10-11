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Северный Кавказ

С начала 2019 года в горах Кабардино-Балкарии спасли 120 человек

В этом году дистанционно зарегистрировали маршруты в республике 212 туристских групп

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спасли 120 человек в горах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2019 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону в пятницу.

"В Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 2 тыс. 613 зарегистрированных групп (более 17,5 тыс. туристов и альпинистов), из них 901 группа иностранных туристов (5 тыс. 653 человек). Проведено 149 поисково-спасательных операций, в ходе которых 137 пострадавшим оказана помощь, спасено 120 человеческих жизней. К сожалению, 13 человек погибло, 4 пропало без вести. Основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья", - говорится в сообщении.

Отмечается что большой популярностью у иностранных туристов пользуется туристический кластер Приэльбрусье. По данным МЧС, на сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 9 туристских групп (одна из них иностранная) - 96 человек.

"Многие туристы и альпинисты, решившие провести свой отдых в горах, часто не берут во внимание, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей", - отмечают в ведомстве.

Для удобства туристов на сайте управления была создана специальная вкладка для электронной регистрации туристских групп. В МЧС уточнили, что в этом году дистанционно зарегистрировали маршруты в Кабардино-Балкарии 212 туристских групп.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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