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Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

На заседании Совета глав государств СНГ российский президент отметил, что странами Содружества в 2019 году совместно реализован ряд крупных гуманитарных проектов

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Страны СНГ должны дорожить и поддерживать свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия и традиции. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества.

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Он отметил, что странами СНГ в текущем году совместно реализован целый ряд крупных гуманитарных проектов. "Вы, наверное, обратили внимание - пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия. И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований", - подчеркнул Путин.

В июне текущего года в интервью Financial Times глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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