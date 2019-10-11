Отравившиеся посетители суши-бара в Оренбуржье отсудили компенсацию морального вреда

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Посетители суши-бара в городе Гай Оренбургской области, заразившиеся сальмонеллезом в марте 2019 года, через суд взыскали с предпринимателя моральный вред в размере более 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Оренбургской области.

"Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, полагавшего иски подлежащими удовлетворению, взыскал в пользу 11 пострадавших от незаконных действий предпринимателя более 100 тыс. рублей в счет компенсации причиненного им морального вреда. Кроме того, за недобровольное удовлетворение коммерсантом требований граждан суд дополнительно взыскал с него в пользу каждого штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Всего с признаками отравления в начале марта 2019 года к медикам обратились 35 посетителей суши-бара "Жи-Ши" в городе Гай Оренбургской области, 20 из них были госпитализированы. По данным лабораторных бактериологических исследований Роспотребнадзора, в изготавливаемой продукции выявлены сальмонелла, кишечная палочка, стафилококк. Деятельность кафе после инцидента приостановливали на 70 суток.

За нарушение санитарных норм предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 61 тыс. рублей. Работники кухни также были оштрафованы на общую сумму 10 тыс. рублей. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей.