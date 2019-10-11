МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Дагестанский город Дербент появился в геоинформационном сервисе 2ГИС, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Уже внесено 514 улиц, 4454 организации, 554 многоквартирных дома Дербента. Специалисты сервиса будут продолжать собирать данные, количество отраженных объектов будет увеличиваться", - сказал представитель пресс-службы мэрии.

По его словам, работа, проведенная сотрудниками 2ГИС, значительно упростит жизнь горожанам и гостям Дербента, так как в сервисе отражена точная и актуальная информация о городе.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.