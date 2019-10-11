В ростовской полиции опровергли информацию о поборах с инспекторов ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Информация о том, что руководители одного из подразделений ГИБДД по Ростовской области требовали со своих подчиненных деньги, не нашла подтверждения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ростовской области.

В МВД напомнили, что в сентябре в СМИ появилась информация о том, что в редакцию одного из изданий поступило анонимное письмо от сотрудника ГИБДД Ростовской области.

"В публикациях говорилось, что якобы руководители одного из подразделений ГИБДД требуют со своих подчиненных деньги, проверки по их обращениям проводятся формально, служебный транспорт сотрудники ремонтируют и заправляют за свой счет, а также вынуждены использовать гражданских лиц, которым тоже нужно платить", - отметили в ведомстве.