Власти Приморья выплатили 223 млн рублей в качестве маткапитала многодетным семьям

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края направили 223 млн рублей с начала года на выплату регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"С начала года 223 млн рублей направили приморцам на региональный материнский капитал на третьего ребенка. Сертификаты получили более 1,6 тыс. приморских семей", - говорится в сообщении.

Деньги материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, услуги ЖКХ и другие цели.

"Около 1,4 тыс. получателей уже распорядились средствами региональной выплаты. Большая часть из них использовали ее на ремонт жилья и улучшение жилищных условий - строительство или покупку квартир. Всего с 2013 года за этой мерой соцподдержки обратились 16,7 тыс. человек, воспользовались сертификатом более 10,6 тыс. многодетных семей", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Приморье действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Одна из таких программ - "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанная до 2021 года.