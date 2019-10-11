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Медведев считает, что решение проблемы аварийных школ важнее ликвидации второй смены

Премьер отметил, что и "в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах", и это было "совершенно нормальное образование"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что при наличии в регионах как аварийных школ, так и второй смены надо сначала заняться ликвидацией первой проблемы, потому что две смены - это не самое большое зло.

"Выбирая между второй сменой, например, и аварийными школьными зданиями нужно обратить внимание на второе - на аварийные школьные здания. Потому что вторая смена - это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо", - сказал Медведев в ходе рабочей встречи с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.

Председатель правительства отметил, что и "в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах", и это было "совершенно нормальное образование".

"А вот в аварийной школе заниматься нельзя. Поэтому все силы нужно бросить именно на это направление", - добавил Медведев.

По его словам, "в любом случае такими зданиями надо заниматься".

Программа опережающего строительства школ в Липецкой области

Премьер поинтересовался у Артамонова, как идет работа по реализации нацпроектов, что удалось сделать в плане строительства новых школ, детских дошкольных учреждений, в том числе яслей, объектов культуры.

Губернатор рассказал, что власти плодотворно поработали по социальным объектам за счет и федерального, и регионального финансирования, о чем говорит тот факт, что в 2019 году были сданы семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, пять ФАПов и одна детская поликлиника. "По части социальных объектов уже есть на что посмотреть. Под угрозой у нас сейчас одна школа из-за недобросовестного подрядчика. Но принимаем меры и должны ее до 1 января доделать. И обеспечим, чтобы в следующем году дети пошли в нее учиться", - рассказал Артамонов.

Медведев спросил, какое количество школ необходимо построить, чтобы обеспечить потребности Липецкой области. "Нам дают где-то одну школу в год строить", - отметил Артамонов.

"Что значит "дают"?" - поинтересовался Медведев.

Артамонов сообщил, что это предполагает федеральное финансирование. Премьер заметил, что при строительстве школ в регионе нужно использовать не только федеральное, но и региональное финансирование.

"Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ", - сказал Артамонов. По его словам, планируется привлекать коммерческое финансирование. "Хотим привлекать коммерческое финансирование, строить на опережение. По нацпроекту предусмотрено: 2021, 2022 год и так далее. Но у нас 50% школ старше 50 лет. И мы посчитали, что если проблему с яслями нацпроект нам закрывает полностью - в 2021 году мы должны убрать очереди, то вторую смену в школах мы не убираем. И есть ряд школ в аварийном состоянии. Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнем строить школ больше, чем планировалось в 2020 году", - пояснил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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