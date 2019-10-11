Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Бердымухамедов уверены, что информбезопасность требует международных мер

Стороны также предостерегли от неправомерного использования ИКТ

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступили за необходимость подкрепить национальные меры по информбезопасности консолидированными действиями на двустороннем и международном уровне. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

"Принимая во внимание трансграничную природу информационно-коммуникационных технологий, президент РФ и президент Туркменистана убеждены, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях", - отмечается в тексте заявления.

Лидеры России и Туркменистана предостерегли от неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и призвали мировое сообщество разработать меры для противодействия использования ИКТ для вмешательства во внутреннюю политику третьих страх.

"Главы двух государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры по предотвращению использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также в террористических целях и для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ", - говорится в тексте заявления.

При этом Путин и Бердымухамедов признали беспрецедентный прогресс в развитии и использовании ИКТ, а также их растущее влияние на повседневную жизнь. Лидеры подчеркнули, что неправомерное использование информтехнологий, в том числе в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, может представлять угрозу для государства, его граждан и общества в целом. По их мнению, "становится все более очевидным рост злоупотреблений при применении информационно-коммуникационных технологий, связанных с незаконным сбором и использованием персональных данных, что является прямым нарушением основных свобод и прав человека, включая право на неприкосновенность личной жизни".

Путин и Бердымухамедов заявили о поддержке осуществляемой в рамках ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Президенты также выступили за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть вследствие противоправного использования ИКТ. В связи с этим, лидеры также призвали усиливать взаимодействие в плане совершенствования действующей модели управления интернетом, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышения в этом контексте роли Международного союза электросвязи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
Реклама на ТАСС
В посольстве РФ на Кипре открыли бюст Евгения Примакова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС