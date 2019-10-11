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В Волгограде отремонтируют спортшколу, на которую Исинбаева пожаловалась президенту

Власти планируют включить здание в областную целевую программу модернизации

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Волгограда проведут реконструкцию спортшколы, где не было ремонта 44 года, и на которую двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пожаловалась президенту, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте. Сейчас там тренируется ее дочь.

"Трехэтажное здание спортивной школы, о котором идет речь, 1975 года постройки, оно никогда капитально не ремонтировалось. Месяцем ранее по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова администрация Волгограда начала обследование зданий, где работают с детьми, для включения в областную целевую программу модернизации. По предварительным данным, в программу должно войти около 70 объектов. Один из них - здание спортивной школы, о которой говорила олимпийская чемпионка президенту", - сказала представитель волгоградской мэрии.

Она уточнила, что в настоящее время почти 70 объектов основного и дополнительного образования, которые планируется включить в программу, находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают нормативным требованиям санитарного состояния и безопасности, но требуют модернизации или капитального ремонта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБочаров, Андрей ИвановичИсинбаева, Елена ГаджиевнаВолгоградская область
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