Путин призвал лидеров стран СНГ продолжать борьбу с попытками оправдания нацизма

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность противостояния попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны. "Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость наших стран, мы все должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, не допускать попыток пересмотра итогов войны, оправдания нацизма в любых его проявлениях и его приспешников", - заявил он на саммите СНГ.

Путин подчеркнул важность обращения к народам стран СНГ и мировой общественности по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет принято по итогам саммита. Он также напомнил, что на предыдущем заседании в Душанбе была поддержана российская инициатива учредить по случаю 75-летия Победы общую юбилейную медаль Содружества. "Московский монетный двор наладил их изготовление, в апреле первые образцы медалей были переданы российским министром иностранных дел [Сергеем Лавровым] коллегам по СНГ, - сказал российский лидер. - Всего отчеканено более 300 тыс. памятных наград, которые будут направлены в государства объединения в соответствии с поступившими ранее запросами для вручения ветеранам. Рассчитываем на содействие всех наших партнеров по СНГ в этом благом и благородном деле".