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В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ

С 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их чаще
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ по инициативе МЧС России повысило категорию риска пожарной опасности торговых центров, и с 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их чаще. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Все объекты защиты в России поделены на шесть категорий, от которых зависит периодичность плановых проверок: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Торговые центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года.

Как следует из постановления правительства, категория высокого риска установлена для школ и больниц, а также для объектов, предназначенных для временного пребывания более 5000 человек одновременно, к ним относятся и крупные торгово-развлекательные центры, периодичность проверок для которых установлена раз в два года. ТЦ, в которых одновременно могут находиться более 1000 человек, подпадают под категорию значительного риска, их будут проверять раз в три года.

К высокой категории риска также отнесены здания высотой более 50 м, вузы, училища и их общежития, книгохранилища, архивы, таможенные терминалы, здания полиции, Росгвардии, ФСБ и военных структур, театры, кинотеатры, ночные клубы, метро, крупные аэропорты, железнодорожные вокзалы, СИЗО, колонии и многоквартирные жилые дома высотой более 75 м.

В постановлении правительства говорится, что объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются один раз в год, высокого - один раз в два года, для категории значительного риска установлена периодичность проверка раз в три года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. К категории чрезвычайно высокого риска правительство отнесло дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря.

Проверки по новым правилам начнутся с 2021 года, так как сводный план проверок на 2020 год уже сформирован, за это время МЧС России должно присвоить объектам защиты категории риска пожарной опасности. Необходимость в таких изменениях, разработанных МЧС России, возникла после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года.

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