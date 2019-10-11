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Северный Кавказ

Власти Дербента планируют возродить местный футбольный клуб

Клуб был расформирован в 1997 году

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров поручил проработать вопрос возрождения местной футбольной команды, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города. Клуб был расформирован в 1997 году.

"По просьбам горожан будет рассмотрен вопрос возрождения дербентской футбольной команды, которая войдет в Федерацию футбола Дагестана и сможет выступать на республиканских соревнованиях. Глава Дербента поручил разработать документацию, в которой будет отражены данные о необходимом финансировании этой инициативы, чтобы можно было заложить средства при формировании бюджета города на следующий год", - говорится в сообщении.

Абакаров ранее выступал с инициативой открытия в Дербенте филиала футбольной академии. Проект он обсудил с посетившими город представителями ФК "Динамо" (Москва). Власти города также заинтересованы проводить в Дербенте детско-юношеские турниры по футболу и сборы для ребят из академии "Динамо" при наличии подходящей для этого инфраструктуры.

Футбольный клуб "Дербент" был основан в 1966 году и расформирован в 1997 году. Лучшее достижение клуба в первенстве России - 18-е место в 1-й зоне второй лиги в 1992 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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