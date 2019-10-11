Минюст уведомил ФБК Навального о включении в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ в установленный срок уведомило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, о включении в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

"Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" 9 октября включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, о чем уведомлена в установленный действующим законодательством срок", - сообщили в министерстве.

Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщал, что юристы фонда не получили решение Минюста о включении в список иноагентов. По его словам, ФБК финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал и намерен обжаловать это решение.

Как сообщила в среду пресс-служба Минюста, на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" Фонд борьбы с коррупцией включен министерством в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Также, по данным Минюста, были два транша из Испании и один из США. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Закон об НКО-иноагентах

Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. Такие НКО обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. Они должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, а также ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но с лета 2014 года включение в реестр стало принудительным. Согласно закону, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

За непредоставление или несвоевременное предоставление НКО данных о выполнении функций иноагента, а также предоставление их "в неполном объеме или искаженном виде" законодательство предусматривает административный штраф, за злостное уклонение от этих обязанностей предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.