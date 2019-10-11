Военнослужащие Китая и Австралии проводят совместные учения на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 11 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВС Австралии приступили к совместным тренировкам в южной китайской провинции Хайнань, целью которых является укрепление дружбы и взаимопонимания между вооруженными силами двух стран. Как сообщает агентство Синьхуа, церемония, посвященная началу учений под обозначением Pandaroo 2019, состоялась 10 октября.

В тренировках участвуют 20 военнослужащих - по 10 от австралийской армии и НОАК. Им предстоит выполнить упражнения по спортивному ориентированию, выживанию на необитаемом острове, а также совершить морское плавание на каяках.

Тренировки военных двух стран проводятся уже четвертый год. В сентябре 2018 года они проходили в Австралии. В ходе них китайские и австралийские военные совершали переходы через горы, отрабатывали навыки ориентирования на местности по карте, скалолазания в ночное время суток и выходили в море на каяках.

СМИ двух стран отмечают важность совместных военных тренировок для создания фундамента по укреплению взаимопонимания между вооруженными силами Китая и Австралии.