В "Единой России" раскритиковали идею Минтруда о новых правилах выплаты пособий на детей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" выступила против инициативы Минтруда, согласно которой претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет сможет только заявитель, который фактически ухаживает за несовершеннолетним. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям", - сказала первый заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

Баталина не исключила ситуации, когда Фонд социального страхования будет требовать документального подтверждения "фактического ухода за ребенком" от одного из заявителей. "Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", - заявила Баталина.

Как напомнили в пресс-службе, ранее Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может родственник, который фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.