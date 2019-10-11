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Опрос: более 60% россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили

По данным НТИ "Автонет", основным преимуществом беспилотников, по мнению респондентов, стала возможность заниматься в дороге другим делом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более 60% россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили. Такие данные приводятся в презентации рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Свыше 60% опрошенных уже сейчас готовы использовать беспилотный транспорт", - говорится в презентации, представленной на международном форуме "Автонет-2019"

Основным преимуществом беспилотников, по мнению респондентов, стала возможность заниматься в дороге другим делом. Кроме того, россияне отметили безопасность беспилотного транспорта.

Компания "Яндекс", являющаяся участником эксперимента по эксплуатации беспилотников, сообщала, что использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в мегаполисах может начаться в 2023 году.

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Он рассчитан на три года. Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам эксперимента.

Теги
Россия
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